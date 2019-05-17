شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 جولة.. حسين الشحات يسجل أسرع هدفين للأهلي هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسين الشحات فى تحقيق رقم للأهلي هذا الموسم بتسجيله أسرع هدف للقلعة الحمراء هذا الموسم بعد مرور 3 دقائق و 8 ثواني.

كان الشحات قد سبق و أحرز هدف بقميص الأهلى فى مباراته ضد فريقه السابق مصر المقاصة وذلك ببطولة الدورى الممتاز وذلك بعد مرور 3 دقائق و 36 ثانية ليكون بذلك اللاعب قد سجل أسرع هدفين للأهلي هذا الموسم فى الدوري.

يعد حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى، أبرز لاعبى الفريق الأحمر فى أول 10 دقائق من عمر مباراة إنبى، فى اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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