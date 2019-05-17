شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بسيونى لاعب إنبى يربط شعره بـ"توكة" أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد بسيونى صانع ألعاب إنبى على ربط شعره خلال سير مباراة الأهلى فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان الأهلى قد أنهى الشوط الأول متقدما على إنبى بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التى وصلت إلى الدقيقة 80 ومازال التقدم للفريق الأحمر.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.