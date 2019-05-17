شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضي 16/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16/5/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وجاء في مقدمتها إصدار اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بيانًا رسميًا مقتضبًا للرد على الأنباء التى ترددت مؤخرًا بشأن مطالبة عدد من الأندية بالغاء الهبوط فى الدورى. اتحاد الكرة يعلن عدم الغاء الهبوط فى بيان رسمى أصدر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بيانا رسميا مقتضبا للرد على الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن مطالبة عدد من الأندية بالغاء الهبوط فى الدورى الممتاز. محمد معروف حكما لكلاسيكو تونس بين الترجى والنجم الساحلى محمد معروف حكما لكلاسيكو تونس بين الترجى والنجم الساحلى يدير الحكم المصري محمد معروف كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والمقرر لها السبت المقبل. طمأن أيمن أشرف نجم دفاع النادي الأهلي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي أجيري على حالته الطبية وجاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي في مباريات الأهلي. اختتم الزمالك تدريباته على ملعب النادى منذ قليل قبل السفر إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل. Advertisements نهضة بركان يعلن دخول جمهور الزمالك بـ"جواز السفر" وسط دعم جنش والعمدة أعلنت إدارة نادى نهضة بركان المغربى عن ترحيبها ببعثة الزمالك المقرر مغادرتها للقاهرة فى التاسعة من مساء اليوم متوجهة إلى المغرب استعدادًا للمواجهة التى ستجمع الفريقين، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية. قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى إن مباراة فريقه مع الداخلية صعبة للغاية رغم هبوط الأخير للقسم الثانى . خرج محمد عنتر، صانع ألعاب فريق الزمالك، من حسابات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، للفريق من رحلة المغرب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى القدم. نهضة بركان يعلن دخول جمهور الزمالك بـ"جواز السفر" وسط دعم جنش والعمدة أعلنت إدارة نادى نهضة بركان المغربى عن ترحيبها ببعثة الزمالك المقرر مغادرتها للقاهرة فى التاسعة من مساء اليوم متوجهة إلى المغرب استعدادًا للمواجهة التى ستجمع الفريقين، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية. قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى إن مباراة فريقه مع الداخلية صعبة للغاية رغم هبوط الأخير للقسم الثانى . خرج محمد عنتر، صانع ألعاب فريق الزمالك، من حسابات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، للفريق من رحلة المغرب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى القدم. رصد مجلس إدارة بتروجت مكافآت خاصة للاعبي الفريق لتحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين أمام سموحة فى الجولة الـ33 والمقاولون العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة للدورى.

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