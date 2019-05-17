شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي الشوط الاول مُتقدماً على إنبي بهدف "الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الإول من مباراة الأهلي وإنبي المقامة حالياً باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

ويضم تشكيل الأهلي محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحي عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو

فيما يضم تشكيل إنبي كلاً من عبد العزيز البلعوطى، على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز، محمد أشرف روقة ومحمود غالى وأمامها محمد بسيونى وأحمد شكرى وأحمد رفعت ومحمود قاعود.

بداية حماسية بشكل واضح من الاهلي عن طريق انطلاقات رمضان صبحي وحسين الشحات وبعدها أهدر الأخير فرصة لتسجيل هدف في الدقيقة الثالثة عاد وسجل هدفاً في الدقيقة الرابعة بعدما أحسن استغلال تمريرة من عمرو السولية وتركها له رمضان صبحي ليُسجل الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة.

وواصل الاهلي هجماته على مرمى انبي عن طريق إختراقات رمضان ومعلول من الناحية اليسرى وفتحي والشحات من اليمين.

بعدها تخلص انبي من طريقة لعبه الدفاعية ولعب أكثر من كرة خطرة على مرمى محمد الشناوي كتان أبرزها تسديدة قوية من أحمد شكري أمسكها الشناوي بثبات قبل أن يتألق حارس الاهلي ويُنقذ كرة رأسية قوية في الدقيقة 12 من محمد بسيوني.

إزدادت المباراة سخونة بعدما واصل الفريق البترولي نشاطه وهجومه على مرمى الاهلي بشكل واضح بُغية تسجيل هدف التعادل كما حاول الاهلي تسجيل هدف ثان.

حسين الشحات واصل تقديم المستوى الجيد وإستخلص كرة من مدافع انبي ومرر كرة إلى صالح جمعة الذى لعبها بشكل رائع لكن حارس انبي أنقذ الموقف وأمسك الكرة.

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول هجوم متبادل من الفريقين ووكاد الاهلي يثسجل أكثر من مرة عن طريق آزارو وضربة راسية من ياسر إبراهيم وتسديدة قوية لعبها عمرو السولية تصدى لها عبد العزيز البلعوطي ببراعة وينتهي بعدها الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.





















































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