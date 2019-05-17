شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو يرفض هدية وليد سليمان أمام مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر وليد أزارو مهاجم الأهلى فرصة تسجيل هدفا لفريقه أمام إنبى فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

مرر البديل وليد سليمان كرة رائعة إلى أزارو الذى قابلها برأسه ولكن تألق البلعوطى حارس إنبى فى التصدى لها ويستمر تقدم الفريق الأحمر بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى الدقيقة 4.

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ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.