شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل رمضان صبحى؟.. الأهلى يهدر فرصة مزدوجة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر لاعبو الأهلى فرصة مزدوجة أمام إنبى فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والذى تشير نتيجتها حتى الأن إلى تقدم الأحمر بهدف دون رد.

جاءت البداية بعرضية من التونسى على معلول على رأس المغربى وليد أزارو الذى يمكن توجهيها فى شباك الفريق البترولى لتمر الكرة إلى رمضان صبحى الذى أهدر الكرة بغرابة فى اللقاء الذى يتقدم فيه الأهلى بهدف حسين الشحات الذى سجله فى الدقيقة 4.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.