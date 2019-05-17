شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : لن نقدم إستثناءات للأندية لإلغاء الهبوط .. واللوائح ستطبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه لن يتم تقديم إستثناءات من الجبلاية لأي نادى متعلقة بإلغاء الهبوط فى أي من الأقسام الثلاث.

تابع شوبير خلال كلمته فى حفل منطقة الجيزة اليوم ، بعض الأندية طالبت بإلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وهذا أمر صعب ، وعلى الجميع إحترام اللوائح الموجودة من بداية الموسم خاصة أن مثل هذه الأمور تؤثر على بطولة الدوري من جميع النواحي.

أضاف نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ، أن هناك الكثيرين يهاجمون اتحاد الكرة بسبب عدم تطبيق اللوائح و أننا غير محترفين ثم يطالبونا بمخالفة اللوائح ، مطالبا الجميع بالإلتزام باللوائح والقوانين.