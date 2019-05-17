شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل ربط الحكم لحذائه وقتا بدل ضائع فى مواجهة الأهلى وإنبى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد عادل حكم مباراة الأهلى وإنبى، بربط حذائه خلال سير اللقاء المقام بينهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، يتقدم الأهلى بهدف نظيف سجله حسين الشحات فى الدقيقة 4 وشهدت الفترة الأخيرة إثارة حول احتساب الوقت بدل الضائع وتحديده فى مباريات الدورى.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة.

فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفًا.