شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاوليمبية ولجنة الشباب و الرياضة في إفطار جماعي بنادي الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم مجلس ادارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد حفل إفطار جماعي على هامش مبادرة عيش و ملح ، التي دعى اليها رئيس مجلس الإدارة ، والتي لباها عدد كبير من أعضاء نادي الشمس و كبار الشخصيات الرياضية في الدولة و الأجهزة الفنية و فرق النادي .

استقبل المجلس كبار شخصيات ممثلة في المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، والنائب أشرف رشاد الشريف عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالمجلس و رئيس حزب مستقبل وطن ، و مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، و شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية و رئيس اتحاد الخماسي الحديث ، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ، و ايمن طاهر وكيل مديرية الشباب و الرياضة بالقاهرة و النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب و العديد من الشخصيات الرياضية بالدولة ،ورؤساء الإتحادات .

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و شهد الإفطار حضور عدد كبير من أعضاء النادي و أسرهم ، لم يشهده نادي الشمس من قبل ، و يختتم الحفل بمقتطفات من الأناشيد والإبتهالات الدينية .