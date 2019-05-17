شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاوليمبية ولجنة الشباب و الرياضة في إفطار جماعي بنادي الشمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نظم مجلس ادارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد حفل إفطار جماعي على هامش مبادرة عيش و ملح ، التي دعى اليها رئيس مجلس الإدارة ، والتي لباها عدد كبير من أعضاء نادي الشمس و كبار الشخصيات الرياضية في الدولة و الأجهزة الفنية و فرق النادي .
استقبل المجلس كبار شخصيات ممثلة في المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، والنائب أشرف رشاد الشريف عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالمجلس و رئيس حزب مستقبل وطن ، و مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، و شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية و رئيس اتحاد الخماسي الحديث ، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ، و ايمن طاهر وكيل مديرية الشباب و الرياضة بالقاهرة و النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب و العديد من الشخصيات الرياضية بالدولة ،ورؤساء الإتحادات .
و شهد الإفطار حضور عدد كبير من أعضاء النادي و أسرهم ، لم يشهده نادي الشمس من قبل ، و يختتم الحفل بمقتطفات من الأناشيد والإبتهالات الدينية .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاوليمبية ولجنة الشباب و الرياضة في إفطار جماعي بنادي الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.