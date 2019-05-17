سوبر كورة .. "الوش جنش والجسم صلاح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسم محمود عبد الرحيم الشهير بـ "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، بخفة الظل وقام اللاعب بتوجيه رسالة خاصة لزميله فى المنتخب الوطني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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