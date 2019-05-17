شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يطالب حسم مصيره قبل نهاية الموسم فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد حسن مكى مهاجم فريق الجونة والمعار من سموحة تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة بعد عدم المشاركة فى المباريات الماضية بصفة أساسية مع الفريق الساحلى فى بطولة الدورى الممتاز . ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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