شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة الأهلى و إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد ملخص وأهداف الشوط الإول من مباراة الاهلي وانبي المقامة حالياً بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز بتقدم الاهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

ويضم تشكيل الأهلي محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحي عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو

فيما يضم تشكيل إنبي كلاً من عبد العزيز البلعوطى، على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز، محمد أشرف روقة ومحمود غالى وأمامها محمد بسيونى وأحمد شكرى وأحمد رفعت ومحمود قاعود.

هدف حسين الشحات

فرصة ضائعة من فريق أنبى

فرصة مزدوجة للاعبى الاهلى

تسديدة قوية لعمرو السولية لاعب وسط الأهلى

أهدر حسين الشحات فرصة انفراد أمام إنبى

























































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