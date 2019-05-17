شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى على المقاولون العرب فى نهائيات دورى اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 31 / 28 فى إطار أولى جولات الدور النهائى بدورى مواليد 2002 ،على صالة ميت عقبة .

كما تشهد نفس الجولة لقاء بين الزمالك و سبورتنج فى الحادية عشر مساءا على نفس الصالة التى استضافت لقاء الأهلى و المقاولون العرب .

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تقام الجولة الثانية غدا الجمعة بمبارتين بين، الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع المقاولون العرب على صالة ميت عقبة.

بينما تقام الجولة الختامية السبت على صالة أكتوبر الدولية بين كلا من، سبورتنج مع المقاولون العرب والأهلى مع الزمالك.