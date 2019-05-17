ملخص نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم .. تتويج النصر بالدوري السعودي 2019

حقق نادي النصر لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف النصر في الباطن عبد الرزاق حمدلله هداف الدوري السعودي على مدار شوطي اللقاء.

هدفا المغربي حمدلله هدف الدوري السعودي منح النصر اللقب الغالي، والذي اشتعل الصراع على مداره بين قطبي مدينة الرياض الهلال والنصر حتى الجولة الأخيرة اليوم .

سجل حمدلله هدف التقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء في السادسة والعشرون، ومع بداية الشوط الثاني يدرك زياد هدف التعادل للضيوف، إلا أن حمد لله يعود ويسجل الهدف الثاني لفريقه وهدف البطولة في الدقيقة السابعة والخمسون.

ملخص مباراة النصر والباطن

بدأ النصر مباراة الباطن مهاجماً وتحقق له ما أراد عندما أحتسب الحكم الدولي الروماني الذي أدار اللقاء ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرون نجح حمدلله في تسجيل الهدف الأول، وحاول العالمي مضاعفة النتيجة في أكثر من كرة لولا الحظ وتألق حارس الباطن، ومع بداية الشوط الثاني هدد الباطن مرمى الضيوف وسجل هدف ألغاه الحكم قبل أن يعود زياد ويسجل التعادل، وفي الدقيقة 57 يسجل حمدلله هدف الفوز للنصر.