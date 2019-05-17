ملخص نتيجة مباراة النصر والباطن وتتويج العالمي بلقب الدوري السعودي

نجح نادي النصر في تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2018 2019 ، وذلك بعد الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الختامية من الدوري السعودي التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الملك فهد بالرياض.

سجل اهداف مباراة النصر والباطن، عبد الرازق حمدلله هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 26 من ركلة جزاء والدقيقة 57، وسجل هدف الباطن زياد في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء.

ورغم فوز الهلال على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن النصر نجح في تحقيق المطلوب والنقاط الثلاثة على ملعبه وإستعادة اللقب الغائب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

تتويج النصر بالدوري السعودي

وفي تلك الأثناء يحتلفون لاعبو وجماهير النصر في ملعب المك فهد الدولي بالرياض بمراسم احتفال التتويج باللقب الغالي.