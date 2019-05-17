ملخص مباراة الهلال والشباب اليوم الخميس 16-5-2019 في ختام الدوري السعودي .. الزعيم يخسر اللقب

فشل نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، في تحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، بعدما حقق نادي النصر السعودي فوز صعب على حساب نظيره نادي الباطن السعودي، في الجولة التي أقيمت اليوم في ختام الدوري السعودي الممتاز، على الرغم من فوز نادي الهلال على نظيره نادي الشباب بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم.

وتقدم لنادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعد سيطرة كاملة من لاعبي الهلال، وأضاف اللاعب سیباستیان جيوفينكو، هدف الزعيم السعودي الثاني في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وقلص النتيجة لنادي الشباب اللاعب سيباستياو دي فريتاس، في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ونجح الشباب في خطف هدف التعادل قبل انتهاء اللقاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب عبد المجيد محمد الصليهم، ولكن تحصل نادي الهلال على ركلة جزاء مستحقة، سجلها اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

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وبهذا الفوز نجح الهلال السعودي في رفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلفاً لنادي النصر، الذي حسم اللقب برصيد 70 نقطة، ليسدل الستار عن النسخة الحالية من الدوري السعودي.