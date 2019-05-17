الآن: نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم في مباراة تألق حمدالله والنصر يتوج باللقب

نتيجة مباراة النصر والباطن، يستضيف اليوم فريق النصر نادي الباطن في مباراة الجولة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع 30 والتي ستحدد الفائز باللقب، فالنصر يتصدر جدول الترتيب الآن وقبل هذا اللقاء بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الذي سيخوض مواجهة قوية للغاية مع صاحب المركز الثالث فريق الشباب وهنا تكمن الإثارة.

نتيجة مباراة النصر والباطن

فما هى الحسابات التي تضع النصر بطلا لهذا العام، فوز النصر بأي نتيجة يضمن له اللقب أو التعادل بشرط تعادل أو هزيمة الهلال أو حتى الهزيمة في حال خسارة الهلال، ولكن جمهور العالمي يطمح بأن يبتعد عن الدخول في الحسابات المعقدة وأن يساهم نجم الفريق حمد الله في انهاء المباراة منذ الدقائق الأولى كالمباراة السابقة.

تشكيل النصر لمواجهة حسم اللقب اليوم: وليد عبدالله، الغنام، مايكون، أوفينى، العبيد وفي خط الوسط الجبرين، بيتروس، أحمد موسى، جوليانو، نور الدين مرابط والمهاجم حمدالله

بداية الشوط الأول من اللقاء النصر على الجانب الأيسر والدقيقة 3 تشهد ركنية للنصر ولكن الدفاع الواعي والحاضر ينقذها والتعادل السلبي حاضر

الدقيقة 9: كرة من موسى لأمرابط وتمريرة عرضية تصل لحمد الله وتسديدة تمر بجوار القائم الأيسر للحارس والهدف الاول يضيع

الدقيقة 28: الهدف الأول للنصر عن طريق حمد الله من نقطة الجزاء بعد تدخل الفار وحكم اللقاء بعد بمسة يد ونهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف

الشوط الثاني يبدأ بهدف لصالح الباطن في الدقيقة 47 ولكن الحكم المساعيد يشير براية التسلل الصحيح

الدقيقة 53: زياد العونلي يسجل هدف التعادل للباطن، وحمد الله لا يتوانى ويسجل الهدف الثاني والتقدم مرة أخرى في الدقيقة 57

نهاية المباارة بفوز النصر بهدفين ويتوج باللقب الثامن في تاريخه

نتيجة النصر والباطن

ويمتلك مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد الله في رصيد الأهداف 31 وهو ما يضعه على بعد هدف واحد من معادلة انجاز لاعب الاتحاد السابق حمزة ادريس الهداف التاريخي للدوري السعودي في موسم واحد، فاذا استطاع المهاجم المغربي تسجيل هدفين في شباك الباطن فسيكتب اسمه بحروف من نور في تاريخ الدوري السعودي.

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النصر والباطن

وقد زحفت جماهير النصر منذ ساعات توافدا على الملعب وقامت بتناول وجبة الافطار في محيط الملعب وينتظر أن تكون المدرجات في منظر مبهج من العدد لاسيما مع اقتراب العالمي من التتويج باللقب

ونشرت عدد من الجماهير النصراوية صورا لوالدة المهاجم الدولي وهداف الدوري والفريق عبدالرزاق حمدالله تتواجد في المدرجات لدعم نجلها والنصر في مباراة حسم الدوري.