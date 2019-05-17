نتيجة مباراة الاتحاد وأحد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نتيجة مباراة الاتحاد وأحد، يحل نادي اتحاد جدة اليوم ضيفا على فريق أحد في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري السعودي حيث احتفل أنصار العميد في المباراة السابقة بالبقاء رسميا في الدوري للموسم المقبل بعد موسم عاني فيه الكثيرون منذ بدايته واحتلال الاتحاد المركز الأخير حتى الدور الثاني مع قدوم المدرب سييرا تحسنت النتائج وتحسن معها وضعية الفريق.

نتيجة مباراة الاتحاد وأحد

وتوالت أصداء مباراة الاتحاد السابقة أمام الفتح والتي أنهاها الاتحاد بسداسية مقابل هدفين فجاء اختيار سييرا أفضل مدير فني في الجولة للمرة الثانية منذ قدومه، وتم اختيار جمهور العميد الجمهور المثالي بعد التشجيع الرائع والأجواء الحماسية التي أضافها تواجد ما يزيد عن 40 ألف مشجع ومناصر في ملعب الجوهرة المشعة.

بداية الشوط الاول من اللقاء هل يتم التسجيل مبكرا الآن

الدقيقة 9 مجرشي يسجل الهدف الأول مبكرا لصالح فريق أحد في شباك العميد والمباراة ستشتعل

الدقيقة 40: استمرار تقدم أحد بهدف والاتحاد يفشل في التعديل حتى الآن ونهاية الشوط الأول بتأخر العميد بهدف

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 60: مباراة هادئة والعميد يحاول التعادل

نهاية المباراة بفوز أحد بهدف نظيف

الاتحاد وأحد

وقرر الجهاز الفني للاتحاد منح اللاعبين كريم الأحمدي ومروان داكوستا اجازة طويلة الأمد بعد ضمان البقاء قبل الانضمام لمعسكر المنتخب المغربي استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي ستقام في مصر في الفترة من منتصف شهر يونيو ويوليو، على أن يعودا للانضمام لمعسكر الفريق الخارجي وبالتالي فسيتغيبان عن مباراة الليلة.

الاتحاد وأحد اليوم

وقد أهدى مدرب الاتحاد الفوز الكبير في اللقاء السابق لفهد المولد الذي يعاني من فترة عصيبة عقب ثبوت عينة ايجابية في أحد المباريات السابقة وقد تلقى النجم السعودي الكبير دعم من قطاع كبير من اللاعبين القدامى والحاليين