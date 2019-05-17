أحد يفوز على الاتحاد بهدف نظيف والاتحاد يحصد المركز العاشر من الدوري

يستضيف فريق أحد فريق الاتحاد على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في الجولة 30 والأخيرة من الموسم الحالي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ويلعب الاتحاد مباراته الأخيرة طمعاً في الحصول على الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب عن مركزه الحلي حيث يقع في المركز العاشر من الدوري.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد أنهى الموسم الماضي بعدد أقل من النقاط عن الموسم الحالي، كما هبط رسمياً نادي أحد إلى دوري الدرجة الأولى بعد حصوله على المركز السادس عشر والأخير من الترتيب برصيد 18 نقطة، وقد تعادل الاتحاد في الذهاب مع أحد بهدف مقابل آخر.

نتيجة مباراة الاتحاد وأحد

الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية هي موعد مباراة العميد وأحد على قناة دوري بلس الرابعة بتعليق سعد يحيى، وتبدلت أحوال الهلال بعد تغيير المدرب في الموسم الثاني إذ استطاع المدرب الجديد بنفس اللاعبين من الخروج من منطقة الخطر والهبوط إلى منطقة الأمان والبقاء في الدوري.