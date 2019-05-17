الآن: نتيجة مباراة الاتحاد وأحد اليوم في الجولة الأخيرة والعميد ينهي الدوري عاشراً

نتيجة مباراة الاتحاد وأحد اليوم، ينهي اليوم فريق اتحاد جدة الموسم المحلي له في المباراة التي تجمعه بنادي أحد متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يتبقى للفريق مباراة واحدة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا تلك البطولة التي نجح الاتحاد في حجز تذكرة التأهل بعد فزه على الريان خارج الأراضي وضمن البقاء في الدوري بعد فوزه على الفتح بستة أهداف.

مباراة الاتحاد وأحد اليوم

وجاء حديث رئيس النادي المهندس لؤي هشام ناظر بعد المباراة الأخيرة مؤكدا أن سييرا سيقود الفريق في الموسم المقبل حيث كان الشرط الرئيسي للاستمرار هو النجاح في تحسين ترتيب الفريق والابتعاد به عن خطر الهبوط وهو ما تحقق في الموسم الأصعب على الجمهور المحب والعاشق للنادي والذي ضرب الرقم القياسي في التواجد والدعم.

مباراة الاتحاد وأحد

وتشهد مباراة اليوم لفريق الاتحاد وأحد قرار اعتزال حارس نادي أحد عبده بسيسي حيث قرر الحارس الكبير اعتزال كرة القدم بعد هذا اللقاء ليتم تتويج مسيرة اللاعب التي استمرت لمدة تزيد عن 21 عاما لعب فيها لعدة اندية كان أولها الأهلي والذي استمر معه لمدة 10 سنوات قبل التنقل للعديد من الأندية الاخرى مثل الأنصار والعروبة.

نتيجة مباراة الاتحاد وأحد

ويقود اللقاء تحكيميا الحكم ماثيو كونجر حكما للساحة بينما يكون على الفيديو المساعد Var هيلدر مالهيريو ويأمل جمهور العميد انهاء الموسم بفوز جيد مثل المباراة السابقة.

وساند محمد نور قائد فريق الاتحاد السابق لاعب الاتحاد الحالي فهد المولد بعد مشكلة ثبوت عينة ايجابية لمادة محظورة موجها رسالة مفادها أنه نجم الكرة السعودية وليس الاتحاد فقط وأمامه صفحات من التاريخ ليكتبها