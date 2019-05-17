نتيجة الهلال والشباب في ختام الدوري السعودي .. تتويج النصر باللقب

يلتقي الموج الأزرق مع ضيفه الشبابفي مواجهة ستكون مليئة بالتشويق والإثارة على أرضية الميدان لمعرفة من سيحصد لقب المسابقة للموسم الكروي الحالي.

الهلال والشباب

يبدأ موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت الرياض، وستنقل قناة الرياضية السعودية اللقاء بالتعليق العربي للمعلق عبدالله الحربي، ونعرض مباراة الهلال اليوم في دوري بن سلمان جولة الحسم.

مباراة الهلال والشباب

وألتقى الفريقان في 21 مناسبة من قبل على مدار التاريخ انتصر الهلال في 12 مباراة مقابل أربع انتصارات للشباب، فيما كان التعادل حاضراً بينهما في الخمس لقاءات الأخرى.

تشكيلة الهلال الرسمية أمام الشباب هي: عبدالله المعيوف – ياسر الشهراني – ديجينيك – محمدجحفلي – محمد البريك – عبدالملك الخيبري – محمد كنو – إدواردو – سالم الدوسري – جوميز – أحمد أشرف.