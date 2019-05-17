النصر يُتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2018/2019 بعد الفوز على الباطن

تأجل الحسم للقب الدوري لهذا العام للجولة الأخيرة بعد أن وصل الفارق بين الهلال والنصر إلى نقطة واحدة في جدول الترتيب، وتُعد مباراة النصر اليوم مباراة سهلة خاصة وأن النصر قد انتصر على الباطن في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ويلعب النصر المباراة الساعة العاشر والنصف بتوقيت مكة المُكرمة والساعة السابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُنقل أحداث المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق فهد العتيبي، وعلى قناة دوري بلس الرياضية الأولى بتعليق عيسى الحربين.

نتيجة مباراة النصر والباطن

وتوافدت الجماهير العاشقة للفريق على المتجر الخاص بالنصر لشراء قمصان الفريق احتفالاً بالتتويج المنتظر وقد حقق النصر خلال اليومي السابقين حوالي 200 ألف ريال أرباح، وتنتظر الجماهير من الفريق الفوز لتحقيق البطولة رقم 8 في تاريخ النادي.

الدقيقة 26: من ضربة جزاء، حمد الله يسجل الهدف الأول للنصر في شباك الباطن بعد أن قام حكم اللقاء بإحتساب الخطأ لصالح النصر بعد الفار.

الدقيقة 40: هجمة خطيرة لصالح النصر ولكن تمر بجوار المرمى مباشرة

الدقيقة 53: زياد العونلي يسجل الهدف الأول في شباك العالمي

الدقيقة 57: الهدف الثاني للعالمي سجله عبد الرزاق حمد الله والصدارة تعود للنصر

الدقيقة 71: الباطن يفشل في تسجيل التعادل بعد تصويبة قوية على المرمى والحارس يتألق

الدقيقة 90: الدوري يُحسم لصالح النصر ومراسم التتويج وتسليم الجوائز في الملعب

النصر يحصل على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2018/2019 ويصل للبطولة الثامنة من الدوري في تاريخه.