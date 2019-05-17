الهلال يحصد المركز الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد الفوز على الشباب بثلاثية

يلتقي الهلال مع الشباب في الجولة الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ويأتي الهلال في المركز الثاني من الدوري بعد النصر قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الدوري، ويتمنى جماهير الهلال تحقيق اللقب وخسارة النصر في مباراة اليوم.، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والسابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة KSA Sports 2 HD بتعليق عبد الله الحربي وقناة Dawri Plus 2 HD بتعليق حماد العنزي.

نتيجة مباراة الهلال والشباب

استطاع الهلال الفوز على الشباب في 45 مباراة وتمكن الشباب من تحقيق 22 انتصاراً على الزعيم وجمع بينهما التعادل في 19 مباراة لذا فإن مباريات الفريقين صعبة وغير متوقعه ومن الممكن أن يُهدي الشباب الدوري للنصر في مباراة اليوم.

الدقيقة 8: جوميز يُسجل الهدف الأول للهلال في الشوط الأول من عمر اللقاء

الدقيقة 29: الهلال في المركز الثاني بعدما تمكن النصر من تسجيل هدف أول له في الباطن ليتصدر الدوري مرة أخرى

الدقيقة 53: سباستيان جيوفينكو يسجل الهدف الثاني للهلال في شباك الشباب والتعادل بين الباطن والنصر

الدقيقة 67: سيبا يسجل الهدف الأول للشباب في المباراة ليتقلص الفارق لهدف واحد

الدقيقة 69: الهدف الثاني للشباب في مرمى الزعيم

الدقيقة 91: الهلال يعود عن طريق جوميز

انتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 على الشباب ويحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي.