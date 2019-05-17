الأهلي يفوز على الاتفاق بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يتجدد حلم النادي الأهلي في الحصول على المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد من سلمان خاصة أن الفارق بينه وبين المركز الثالث نقطتين فقط، ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، وبينما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة بعد الاتحاد، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت جرينتش والعاشرة والنصف في الرياض على ملعب الجوهرة المُشعة، وتُنقل المباراة على قناة KSA Sports HD+2 بتعليق مشاري القرني، وكذلك تُنقل على قناة Dawri Plus 3 HD بتعليق ماجد سعود.

نتيجة مباراة الأهلي والاتفاق

من الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب في الدور الأول من الدوري انتهت لصالح الاتفاق بنتيجة ثقيلة 6-2، ويلعب الأهلي اليوم على أمل تحقيق نتيجة إيجابية لرد الهزيمة التي تلقاها على يد الاتفاق وكذلك تحسين موقفه في الدوري.

الدقيقة 18: الأهلي يضغط بقوة على دفاعات الاتفاق لإحراز الهدف الأول لكن دون خطورة مباشرة على مرمى الاتفاق

الدقيقة 38: الأهلي يتقدم بهدف عن طريق تافاريس في شباك الاتفاق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول

الدقيقة 50: الهدف الثاني للأهلي عن طريق تفاريس في شباك الاتفاق

الدقيقة 65: الهدف الثالث للأهلي في اللقاء عن طريق عمر السومة

الدقيقة 86: تفاريس يُسجل الهدف الثالث للأهلي في الشباب

الدقيقة 89: عبد الرحمن غريب يسجل الهدف الخامس للأهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي بخماسية نظيفة في مباراته مع الاتفاق.