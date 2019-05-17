نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم وفرحة لم تستمر سوى 3 دقائق والهلال في المركز الثاني

نتيجة مباراة الهلال والشباب، يترقب جمهور الزعيم اليوم بشغف كبير النتيجة النهائية لمباراة فريقه أمام الشباب ومباراة النصر والتي ستقام في نفس التوقيت أمام الباطن، هاتان المباراتان اللتان سيتوقف عليهما مصير اللقب، فالهلال عليه أولا الفوز وتخطي عقبة فريق الشباب العنيد ثم ينتظر هدية ثمينة من الباطن بالتعادل أو حتى الفوز على النصر.

نتيجة مباراة الهلال والشباب

وبينما يسعى النصر للتتويج باللقب الثامن فقد تحدث سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق عن اللقاء مؤكدا أن الهلال لا يكفيه الفوز بل انتظار نتائج الآخرين، ومع ذلك فان تتويج النصر اليوم بلقبه رقم 8 وهو ما يعني تخطي عدد ألقاب الاتحاد، فان ألقاب الفريقين مجتمعة ستعادل رقم الهلال القياسي بـ 15 لقب.

بداية أحداث الشوط الأول الآن

الدقيقة 8: جوميز يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء وضربة مقصية بشكل رائع والهدف الأول في شباك الأهلي والنتيجة تصبح تقدم الهلال بهدف نظيف

نهاية الشوط الاول بهدف للهلال

الدقيقة 53: الهدف الثاني للهلال عن طريق جيوفينكو وفرحة جمهور الزعيم

الدقيقة 67: سيباستياو دي فريتاس يحرز الهدف الاول للشباب

الدقيقة 89: عبد المجيد الصليهم يحرز الهدف الثاني للشباب والتعادل

الدقيقة 91: الهدف الثالث للهلال عن طريق جوميز من ركلة جزاءونهاية اللقاء بثلاثية للهلال مقابل هدفين

مباراة الهلال والشباب

ويبدو أن صراع الهلال والنصر لن ينتهي على لقب الدوري فقالت مصادر صحفية أن هناك اهتمام من جانب نادي النصر بالتعاقد مع جناح الهلال الحالي سالم الدوسري لاسيما دخوله فترة التعاقد الحر بعد شهر من الآن، وبينت تلك التقارير بأن الدوسري اشترط الحصول على 8 ملايين ريال سنويا للتجديد.

مباراة الهلال والشباب

ويشار لتواجد نسختين من الكأس نسخة أصلية ستتواجد في مباراة النصر وأخرى احتياطية في جامعة الملك سعود تسلم للهلال في حال فوزه باللقب وهو ما قد تم تنفيذه في الدوري الانجليزي مطلع هذا الأسبوع.

تشكيل الهلال: عبد الله المعيوف، محمد جحفلي، ميلوش ديجينيك، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، عبد الملك الخيبري، إدواردو، أحمد أشرف، جوميز، سالم الدوسري