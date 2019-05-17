نتيجة مباراة النصر والباطن | ترتيب الدورى السعودى بعد فوز العميد بلقب دورى محمد بن سلمان يستضيف فريق النصر منافسه فريق الباطن فى لقاء الجولة ال30 من الدورى السعودى، ويأمل العالمى فى تحقيق انتصار فقط لاغير من أجل إنهاء مهمة الثلاثون مباراة بالتتويج باللقب، كما يطمح فارس نجد فى إسعاد عاشقيه ومحبيه من الجماهير ورفع الدرع والاحتفال بينهم، ويسعى فارس نجد لتحقيق العلامة الكاملة وانهاء موسمه بسلسلة انتصارت كبيرة.

يحل فريق الباطن ضيفا على منافسه فريق النصر بالأسبوع الثلاثون من الدورى السع دى، ويأمل الباطن فى تحقيق الفوز بالمباراة، كما يسعى لخطف انتصار مثير فى اللقاء المرتقب ووضع بصمته على أخر سطوره فى الموسم بعد تأكيد غيابه عن الموسم المقبل وهبوطه للدورى الأدنى.

وكانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين فى الأسبوع السادس قد انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين.

تقام مباراة النصر والباطن فى لقاء الجولة الأخيرة من الدورى السعودى يوم الخميس 16/5/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفى العاشرة والنصف يتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة السابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

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نتيجة مباراة النصر والباطن

قاد اللاعب عبد الرزاق حمد الله فريق النصر للفوز اليوم بهدفين فى الدقيقة 26 والدقيقة 57 امام هدف واحد لفريق الباطن فى الدقيقة 53 سجله اللاعب زياد العونلي

وبهذه النتيجة أصبح ترتيب الدورى السعودى