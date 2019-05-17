ملخص نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي

يستضيف الزعيم نظيره نادي الشباب في إطار منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري بن سلمان لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود من أجل حصد الثلاث نقاط وانتظار تعثر النصر أمام الباطن للتتويج باللقب.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بانتصار الموج الأزرق على منافسه بهدف دون رد جاء عن طريق لاعب الوسط محمد ابراهيم كنو، ويأمل الهلال في تكرار تفوقه على الشباب على أمل عدم فوز العالمي لإسعاد الجماهير، وستنطلق متابعة مباراة الهلال والشباب اليوم الخميس في الساعة العاشرة ونصف مساءاً بتوقيت المملكة السعودية، وستذاع المواجهة عبر قناة Ksa Sports hd2 بتعليق عبدالله الحربي وقناة Dawri Plus 2 HD بتعليق حمادة العنزي.

مباراة الهلال والشباب

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الكروي الحالي بعدما جمع 66 نقطة خلف النصر المتصدر برصيد 67 نقطة، فيما يأتي الشباب بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة ويسعى للفوز على مضيفه لضمان وضعيته بترتيب المسابقة.

وتقابل الهلال والشباب في 21 مناسبة من قبل على مدار التاريخ تفوق الزعيم في 12 مرة مقابل 4 انتصارات لليوث، وكان التعادل حاضراً بينهما في 5 مواجهات.

أعلن شاموسكا المدير الفني للهلال عن تشكيلة اللاعبين الأساسية: عبدالله المعيوف ياسر الشهراني – ديجينيك – محمدجحفلي – محمد البريك – عبدالملك الخيبري – محمد كنو – إدواردو – سالم الدوسري – جوميز – أحمد أشرف.