نتيجة مباراة النصر والباطن KSA SPORT| النصر ضد الباطن عبد الرزاق حمد الله يقود العميد للقب الدوري السعودي تقام مباراة الأسبوع الثلاثون والجولة الأخيرة من عمر الدورى السعودى يوم الخميس 16/5/2019، ويستضيف فريق النصر منافسه فريق الباطن على ملعب الملك فهد الدولى، ويأمل النصر فى تحقيق انتصار فقط لاغير من أجل الوصول لمنصاة التتويج بالدرع، فيما يسعى الباطن لكتابة أخر سطر له فى السجلات لهذا الموسم بعد تأكد هبوطه رسميا للدرجة الأدنى.

ويتصدر فريق المصر الترتيب برصيد 67 نقطة من الفوز فى 21 مباراة والتعادل فى 4 لقاءات وخسارة 4 مثلهم، وكان الفريق قد حقق الفوز فى أخر لقاءاته على فريق الحزم بنتيجة 3-0 ، ويستعد الفريق لخوض لقاء الجولة السادسة والأخيرة أمام فريق آصفهان بدورى أبطال أسيا.

ويحتل الباطن المركز الخامس عشر وقبل الأخير فى الدورى برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر فى 18 مباراة حتى الأن، وخسر الفريق فى مباراة الجولة الماضية من منافسه أحد بنتيجة 1-0 .

وكانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين فى الأسبوع السادس قد انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين.

تنقل قنوات السعودية الرياضية أحداث مباراة النصر ضد الباطن فى مواجهة الأسبوع الأخيرة بالدورى السعودى، وتذاع المباراة على قناة ksa1 بالاضافة استوديو تحليلى كبير للتعليق على أهم أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهاءها.

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نتيجة مباراة النصر والباطن

قاد اللاعب عبد الرزاق حمد الله فريق النصر للفوز اليوم بهدفين فى الدقيقة 26 والدقيقة 57 امام هدف واحد لفريق الباطن فى الدقيقة 53 سجله اللاعب زياد العونلي

وبهذه النتيجة أصبح ترتيب الدورى السعودى