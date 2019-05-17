الهلال يفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحصل على المركز الثاني في الدوري

اليوم يُعلن بطل الدوري السعودي لعام 2019 حيث تُلعب الجولة الأخيرة لتُحدد البطل الذي يرفع درع الدوري لهذا العام، وينتظر الزعيم الفوز اليوم أمام الشباب وخسارة النصر في لقائه مع الباطن أو التعادل ليستطيع الحصول على الدوري رقم 16 له، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المُكرمة السابعة والنصف في جرينتش، ويُعلق على المباراة حماد العنزي على قناة دوري بلس الثانية وكذلك يُعلق عبد الله الحربي على قناة السعودية الرياضية الثانية، وقد استمرت المنافسة للجولة الأخيرة لتحديد الفائز باللقب.

نتيجة مباراة الهلال والشباب

وقد أشار شاموسكا مدرب الهلال بأن مباراته اليوم أمام الشباب كالمباراة النهائية، فهو مُصمم على الفوز وينتظر نتيجة النصر لحسم اللقب، وقد أكد سامي الجابر على أن النصر حصل على 15 بطولة، بينما حصل النصر والاتحاد على 7 بطولات لكل منهما.

الدقيقة 8: الهلال يتقدم بهدف أول في الشوط الأول من عمر اللقاء عن طريق جوميز في شباك الشباب من هجمة ولا أروع

الدقيقة 29: ما زال الهلال متقدم بهدف وهدوء يسود اللقاء في الشوط الأول

الدقيقة 53: الهلال يسجل الهدف الثاني عن طريق جوفينكو في شباك الشباب

الدقيقة 67: الهدف الأول للشباب في المباراة والنتيجة تُصبح 2-1.

الدقيقة 89: سباستياو دي فريتاس يسجل التعادل للشباب في مرمى الأهلي

الدقيقة 91: جوميز يسجل الهدف الثالث للزعيم

نهاية المباراة وفوز النصر بنتيجة 3-2 ويحصل على المركز الثاني في الدوري بعد النصر.