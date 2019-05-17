نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم 16/5/2019 في الدوري السعودي

نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم في مبايات الأسبوع الأخير من الدوري السعودي، انتهت بتقدم النصر بهدف دون رد، من خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، وسجل هدف النصر، اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 26 من المباراة، وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الباطن من تعديل نتيجة المباراة، في الدقيقة 53 من المواجهة، وفي الدقيقة 57 من اللقاء، سجل حمد الله ثاني أهداف النصر اليوم، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، ليتوج العالمي بلقب الدوري السعودي 1440/2019.

مباراة النصر والباطن اليوم،هي ضمن مباريات الأسبوع الثلاثون من مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2018/2019، ومشاهدة مباراة الباطن والنصر مباشرة اليوم، ستجمع الفريقين، على أرضية ستاذ الملك فهد الدولي، وفي نفس توقيت مباراة النصر مباشرة الان ضد الباطن، تجرى مباراة الهلال والشباب اليوم، مما يزيد الإثارة في مباريات الجولة والأسبوع الأخير من الدوري السعودي، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة النصر والباطن اليوم.

بداية مباراة النصر اليوم ضد الباطن ستنطلق ابتداء من الساعة 9.30 بتوقيت غرينتش العالمي، والذي يصادف الساعة 21.30 بتوقيت مصر المحلي، وفي 22.30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة 23.30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة التي ستعرض مباراة النصر والباطن مباشر اليوم، ستكون أولا هي قناة السعودية الرياضة أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على شماهدة مباراة العالمي مباشرة، المعلق فهد العتيبي، كما يمكن متابعة مباراة النصر اليوم يلا شوت، عبر قناة دوري بلس HD 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها، على مشاهدة مشاهدة مباراة النصر السعودي اليوم، المعلق عيسى الحربين.

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قبل مباراة النصر والباطن اليوم، يتواجد النصر في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 67 نقطة، وفي المقابل يدخل الباطن مشاهدة مباراة النصر اليوم، وهو يتواجد في المركز الخامس عشر، برصيد 25 نقطة، ليكون بذلك أعد المغادرين إلى الدرجة الثاني.

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