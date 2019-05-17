نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم في الجولة 30 من الدوري السعودي واثارة حتى الدقائق الأخيرة

نتيجة مباراة الهلال والشباب، يدخل الليلة صاحب أكثر عدد من ألقاب الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الجديدة نادي الهلال مباراة صعبة وقوية أمام نادي الشباب في مباراة ديربي بين صاحب المركز الثاني الذي يسعى للتتويج باللقب للعام الثالث على التوالي وفريق المركز الثالث الذي ينافس على ضمان المقعد الآسيوي وعدم التنازل عن هذا المركز للأهلي أو التعاون.

نتيجة مباراة الهلال والشباب

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت المملكة على ملعب ستاد جامعة الملك سعود حيث سيتم نقل اللقاء عبر قناة KSA Sports 2 HD بتعليق عبدالله الحربي، وكان الهلال قد حقق الفوز في المباراة الماضية يوم السبت مطلع الأسبوع الحالي على نادي الاتفاق بهدف نظيف في شوط اللقاء الثاني تأجل معه حسم اللقب للجولة الأخيرة.

الدقيقة 7: جومي يسجل الهدف الأول لصالح الزعيم من دبل كيك داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 30 الهلال يستمر في تقدمه بهدف نظيف ولكن بلا جدوى في ظل تفوق النصر على الباطن

نهاية الشوط الاول من اللقاء بتقدم الهلال بهدف نظيف

الدقيقة 52: الهدف الثاني للهلال عن طريق جوفينكو

الدقيقة 67: سيباستياو دي فريتاس يحرز الهدف الاول للشباب

الدقيقة 89: عبد المجيد محمد الصليهم يحرز الهدف الثاني والتعادل

الدقيقة 91: الهدف الثالث للهلال عن طريق جوميز ونهاية اللقاء بثلاثية للهلال مقابل هدفين

الهلال والشباب

وتحدث مدرب الهلال شاموسكا عن اللقاء مؤكدا أنهم سيخوضون اللقاء وكأنها مباراة نهائي لتحقيق الفوز وانتظار النتائج الأخرى والتي من المحتمل أن تكون في صالحهم فاذا كانت، فسيكون التتويج من نصيبهم، وأكد على جاهزية لاعب الفريق ادواردو للقاء بعد خوصه لحصة استرجاعية شفائية جعلته في أتم الاستعداد.

مباراة الهلال والشباب

وينتظر جمهور الهلال الهدية التي يعتبرها الكثيرون صعبة المنال لاسيما تواضع آدء فريق الباطن في الفترات الأخيرة وتوهج الخط الهجومي للنصر فهل سيتمكن الباطن من انقاذ الموسم المحلي للهلال أم سيشق النصر طريقه بيده.

تشكيل الهلال الذي أعلن عنه شاموسكا لمباراة الليلة المهمة : المعيوف، جحفلي، ديجينيك، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، عبد الملك الخيبري، إدواردو، أحمد أشرف، جوميز، سالم الدوسري