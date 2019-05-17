ملخص مباراة النصر والباطن اليوم الخميس 16-5-2019 في ختام الدوري السعودي .. عبد الرزاق حمد الله يواصل...

واصل اللاعب عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق العديد من الأرقام القياسية في الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، بعدما سجل هدفين في مرمي نادي الباطن السعودي الأول لكرة القدم، في الجولة المقامة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، والتي تعد جولة الحسم في الدوري السعودي بين الهلال والنصر على لقب الدوري السعودي.

وافتتح نادي النصر التسجيل في المباراة عن طريق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ثم تعادل نادي الباطن السعودي عن طريق اللاعب زياد العونلي، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ولكن عاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليسجل ثاني أهداف العالمي في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ليقرب العالمي من تحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي، عقب منافسة قوية مع الهلال .

وعلى صعيد آخر يخوض الهلال مباراة قوية مع نظيره نادي الشباب السعودي في نفس الجولة، ويتقدم الهلال بهدفين لهدف أيضاً حتى وقتنا الحالي.

الجدير بالذكر ان نادي النصر السعودي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 67 نقطة، وهو الأقرب لحسم اللقب، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 66 نقطة.