نتيجة مبارة الأهلي وأنبي اليوم الخميس الموافق 16-5-2019 في الجولة الثلاثون من الدوري المصري | نتيجة...

نتيجة مباراة الأهلي وأنبي اليوم في الدوري المصري، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم نحو ملعب بتروسبورت، واللقاء المرتقب بين الأهلي وأنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 30 للدوري المصري، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم، وتنطلق أحداث المباراة اليوم الخميس الموافق 16-5-2019 في الدوري المصري سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الأهلي
ويسعي الأهلي إلي المحافظة على لقب الدوري المصري، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، حيث يتربع الاهلي على صدارة ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 70 نقطة.
نتيجة مباراة الأهلي وأنبي
- بداية أحداث الشوط الاول من المباراة.
- حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الرابعة، ويتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف دون رد.
- حسين الشحات يضيع الهدف الثاني للأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
- نهاية الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- أنبي يضيع أخطر الهجمات في الدقيقة 52 من المباراة.
- الدقيقة 62: الأهلي متقدم بهدف دون رد، وسيطرة كبيرة من الأهلي من اجل إحراز الهدف الثاني.
- الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، والأهلي يحافظ على تقدمه حتى الآن.
- مروان محسن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
- نهاية المباراة بفوز الأهلي على أنبي بهدفين دون رد.