ملخص نتيجة مباراة الاهلي وانبي اليوم في الدوري المصري .. المارد الأحمر يحافظ على الصدارة

ملخص نتيجة مباراة الاهلي وانبي في الجولة الثلاثون من الدوري المصري نتيجة الاهلي اليوم on sport، يواصل الأهلي صحوته المحلية بعد الخروج القاري خلال المباريات الأخيرة والتي كان أخرها الفوز القاتل على سموحة في الوقت بدل الضائع، ويحاول الأهلي خلال مباراة أنبي اليوم الابتعاد في الصدارة والوصول للنقطة 73 في جدول تريتب الدوري المصري.

نتيجة مباراة الاهلي وانبي

نتيجة مباراة الاهلي وانبي، وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عدم إذاعة مباراة الأهلي وأنبي بسبب خلافات بين الأهلي وشركة بيرزنتشين والتي لم تدفع مستحقات النادي المالية حتى الآن، ولكن يبدو أن الأمور في طريقها السليم للحل وسوف تذاع المباراة عبر أون سبورت والنيل للرياضة، ينطلق توقيت مباراة الأهلي وأنبي في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتتربع قناة أون سبورت وقناة النيل للرياضة على رأس القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، ويشهد تشكيل الأهلي الرسمي وجود الثلاثي أزارو وجيالندو ورمضان صبحي في المقدمة.

ملخص نتيجة الاهلي وأنبي

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وسيتولى التعليق على مباراة الاهلي وانبي المعلق حاتم بطيشة عبر قناة اون سبورت بجودة عالية في القمة الكروية الكبيرة بين الفريقين.