قالت محطة سكاي الألمانية التلفزيونية اليوم الخميس، إن ريال مدريد تعاقد مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت، الصربي لوكا يوفيتش، مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).
وسجل يوفيتش (21 عاماً) 10 أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي قبل خروجه أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بينما أحرز 17 هدفاً في الدوري المحلي.
وقالت صحيفة آس الإسبانية إن ريال مدريد سيعلن الصفقة رسمياً الأسبوع المقبل عقب نهاية مباريات الدوري الألماني.
ومن المتوقع أن يصبح يوفيتش، الذي خاض 13 مباراة دولية مع صربيا، الأول بين عدة لاعبين مميزين سينضمون إلى ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا والساعي لتعويض موسمه المخيب للآمال على كافة الأصعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم صفقة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.