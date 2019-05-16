يشارك أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة فريقه أمام إنبي مرتديا بماسك طبي. وظهر مدافع الأهلي في عمليات الإحماء للفريق الأحمر قبل بداية المباراة مرتديا الماسك الطبي بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام سموحة. ويواجه الأهلي نظيره إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أشرف يظهر أمام إنبي ب”لوك جديد” بسبب إصابته في الأنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.