جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق المسافرة الى المغرب ، لخوض مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الافريقية ،والمقرر لها الأحد المقبل . وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة بطل المغرب كلا من : عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح – محمود عبد المنصف فى حراسة المرمي محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه – محمود الونش في خط الدفاع طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – يوسف اوباما – محمود كهربا – ايمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد مدبولي – احمد زيزو خط الوسط عمر السعيد – حميد احداد خط الهجوم بينما تم استبعاد كلا من محمد عنتر وخالد بوطيب ومصطفي فتحي وفرجاني ساسي

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