غدًا.. انطلاق بطولة series A للكاراتيه بمشاركة منتخب مصر

تنطلق غدا الجمعة بطوله series A للكاراتيه احدي البطولات المؤهله لطوكيو 2020 عن طريق النقاط والتى تقام في تركيا خلال الفترة من 15 على 19 مايو الجارى، بمشاركة منتخب مصر.
وتضم بعثة منتخب مصر كل من: سارة عاصم ورضوى سيد وريم أحمد وجيانا فاروق وفريال أشرف وأمنية محمد وسارة عبده وإيمان أشرف وفوزيةمحمود وشهد إيهاب وأية هشام وعلى محمد وفراس أسامة وعبد المنعم محمد ومؤمن أحمد سعيد وعمر احمد عبد المنعم وعبد الله هشام وكريم أيمن وعبد الله ممدوح وعمر اشرف وعمرو علاء ومحمد السيد وأحمد أشرف وكريم وليد صلاح الدين. ويرأس بعثة
من جانبه أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن المنتخب استعد بشكل جيد للبطولة خاصة وأنها احدي البطولات الهامة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي نسعى خلالها أيضا إلى تجهيز اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد، ولدينا ثقة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الفريق القومي ورفع علم مصر.
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