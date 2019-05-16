اخبار الرياضه

ريال مدريد وريال بيتيس.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلتقي نادي مع منافسه ريال بيتيس في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في للدرجة الأولى، المباراة تعد غير هامة للفريقين.

 

ضمن نادي ريال مدريد المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حصد 68 نقطة

بفارق 10 نقاط كاملة عن فالنسيا، أما ريال بيتيس جاء في المركز العاشر بـ 47 نقطة، وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن المباراة.

 

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني

تقام المباراة يوم الإثنين 20 مايو في تمام الساعة (12:00 بتوقيت القاهرة، 1:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت جرينتش).

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني

تذاع المباراة على قناة  beIN SPORTS HD 3

ملعب مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني

تقام المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد وريال بيتيس.. موعد المباراة والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا