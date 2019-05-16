ريال مدريد وريال بيتيس.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد مع منافسه ريال بيتيس في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإسباني للدرجة الأولى، المباراة تعد غير هامة للفريقين.
ضمن نادي ريال مدريد المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حصد 68 نقطةبفارق 10 نقاط كاملة عن فالنسيا، أما ريال بيتيس جاء في المركز العاشر بـ 47 نقطة، وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن المباراة.
موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني
تقام المباراة يوم الإثنين 20 مايو في تمام الساعة (12:00 بتوقيت القاهرة، 1:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت جرينتش).
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني
تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3
ملعب مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني
تقام المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو
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