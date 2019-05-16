حسين الشحات يضع الأهلي في المقدمة أمام إنبي بالشوط الأول

نجح فريق الأهلي في حسم الشوط الأول لصالحه امام إنبي بستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.

سجل الهدف حسين الشحات في الدقيقة الرابعة في شوط تبادل فيه الفريقان الهجمات وأضاع المهاجمون عدة فرص سهلة .

الشوط الاول

بدأ الاهلي بهجوم بحثا عن هدف مبكر يريح الاعصاب ويقضي على طموحات المنافس وساعدة طريقة لعب انبي بشكل مفتوح خاصة في المناطق الخلفية.

هدف مبكر

تحقق للأهلي هدفه سريعا من كرة طوليه في عمق

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دفاعات الفريق البترولي المفتوح والمكشوف تصل سهلة لحسين الشحات يتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد قوية بأريحية داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأهلي.

لم تستمر صحوة الأهلي كثيرا بعج الهدف حيث ضغط انبي ويمرر محمود قاعود على رأس محمد بسيوني يهدر بغرابة ويضع الكرة في يد الحارس محمد الشناوي وقبلها يسدد تضر ب الكرة في الارض وبأطراف اصابعه يحول الشناوي

الكرة الى الركنية.

لم تمر دقيقة ويهدر احمد رفعت من كرة في العمق تطول وتصل للحارس الشناوي،يرد وليد أزارو ويهدر بغرابة في حلق المرمى وسط ذهول الجميع.

حاول انبي من خلال التمريرات في العمق وعرضيات احمد رفعت ولكن جاء معظمها في متناول الدفاع الأحمر.

عاب انبي انهاء الهجمة واللمسة الاخيرة رغم السيطرة وتهديد مرمى الشناوي

كاد يسجل عمرو السوليه بعد استلام من خارج المنطقة ويسدد قوية يبعد الكرة بصعوبة الحارس الكفء عبد العزيز البلعوطي الى الركنية.

يهدر انبي فرصة في الدقيقة الاخيرة من عرضية احمد رفعت تمر من فوق رأس قاعود في حلق المرمى.