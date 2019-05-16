شاهد .. الأهلي يتقدم على إنبي بهدف حسين الشحات

نجح حسين الشحات لاعب الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علىملعب بتروسبورت في التجمع الخامس ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من بطولة الدوري.
وتسلم الشحات كرة طولية من أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء وسددها في مرمى إنبي لتسكن شباك الفريق البترولي معلنًا تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.
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