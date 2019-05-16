كوكا يدعم الأهلي أمام إنبي

حضر أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني مباراة الأهلي ضد إنبي باستاد بتروسبورت بالدوري. باستاد بتروسبورت بالدوري. وحرص كوكا على دعم فريقه الأسبق الأهلي كما تواجد أيضاً مؤمن زكريا مهاجم الأهلي الذي انتهت إعارته من نادي أحد السعودي.

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