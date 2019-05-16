محمد إيهاب يتعهد لوزير الرياضة بتحقيق الذهب في أولمبياد طوكيو 2020

تعهد محمد إيهاب، نجم مصر في رفع الأثقال خلال الجلسة التي جمعتة برفقة محمود محجوب رئيس اتحاد اللعبة، مع أشرف صبحي وزير الشباب الرباضة بمقر ديوان عام الوزارة، ببذل قصارى جهدة لتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 القادمة .

وقال إيهاب لقائنا مع وزير الرياضة كان هدفة الحديث عن المكافآت المتأخرة الخاصة بالبطولات الماضية، إضافةً إلى مناقشة خطة التجهيز للمنافسات القادمة .

وطالبنا وزير الرياضة بضرورة إستمرار رفع الأثقال المصري في تحقيق الإنجازات العالمية والقارية .

وتابع إيهاب " كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن تعديل قيمة المكافأة المادية، حال تحقيق الميداليه الذهبية الاوليمبية، بدايةً من أولمبياد طوكيو القادمة 2020 " .

وأوضح " كانت قيمة تحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية، منذ عام 2004 وحتى الآن تصل إلى مليون جنيه " .

وأكمل إيهاب " فالوزير وعد بتعديل هذه القيمة للميدالية الذهبية الأولمبية، وإعطائها قيمتها الحقيقية، وأكبر حافز لها " .

ومن جانبة أكد إيهاب أنه تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في قدمة مؤخراً، مشيراً إلى أنه الأن في مرحلة التأهيل، وسيبدأ خوضه للتمرينات عقب نهاية عيد الفطر المبارك .

وأشار إلى أن أبرز المنافسات القادمة التي سيشارك فيها، هي كلاً من بطوله العالم سبتمبر القادم فى تايلاند، ثم بطوله البحر المتوسط أكتوبر المقبل بإيطاليا، ومن بعدهم البطوله الأفريقية ابريل من العام القادم فى موريشيوس .