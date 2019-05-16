نجوم كرة القدم النسائية الأمريكية يقدن ورشة عمل تدريبية للاعبين ومدربين مصريين

تقود نجمتا كرة القدم النسائية الأمريكية ليندا هاميلتون وتيفانى ماري روبرتس ورشة عمل تدريبية للاعبات ومدربات من فرق الدوري الممتاز المصري للسيدات في الفترة من بين 12-16 مايو . يشارك في قيادة الورشة التدريبية العمل نجم كرة القدم الأمريكى المتقاعد جيفري الآن اغوس . من جهتة تاتى زيارة الأمريكيون الثلاثة لمصر في إطار برنامج مبعوثي الرياضة بوزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية في السياق ذاتة تركز الورشة التدريبية على الدور المهم للمدربيين في تمكين اللاعبات داخل وخارج الملعب ، كما ستوفر فرصة للمشاركين الامريكيين والمصريين لتبادل الأفكار حول أحدث التقنيات في تدريب كرة القدم .

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