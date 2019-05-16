أجيري يحضر لقاء الأهلي وإنبي

حضر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني في مدرجات ملعب بتروسبورت لمتابعة لقاء الأهلي وإنبي بالدوري. الأهلي وإنبي بالدوري. ويستعد أجيري للإعلان عن القائمة المبدئية التي سيتم استدعاؤها لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

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