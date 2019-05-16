خالد بيبو يشعل ملعب بتروسبورت قبل لقاء الأهلي وإنبي

أشعل خالد بيبو نجم الأهلي الأسبق مدرجات الفريق الأحمر قبل لقاء إنبي مساء اليوم الخميس في الدوريالممتاز باستاد بتروسبورت.
وهتفت جماهير الأهلي بحرارة لبيبو بهتافات الفوز التاريخي على
واحتفلت جماهير الأهلي اليوم الخميس بالذكرى 17 للفوز الساحق على الزمالك بستة أهداف وسجل بيبو في تلك المباراة 4 أهداف.
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