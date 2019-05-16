كريستال بالاس يطلب 100 مليون استرليني مقابل رحيل "زاها"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موافقة مسئولي نادي كريستال بالاس رحيل المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها في نهاية الموسم.
أكدت صحيفة تلغراف البريطانية أن نادي كريستال بالاس يريد 100مليون جنيه استرليني؛ لمن يريد التعاقد مع زاها، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية تستهدف التعاقد مع اللاعب وأبرزها
ويذكر أن اللاعب الإيفواري يلعب للفريق منذ موسم 2010قبل أن ينتقل الي مانشستر سيتي في 2013وحت 2015 وخلال تلك الفترة خرج معارًا بصفوف كارديف سيتي قبل أن يعود إلي صفوف الفريق.
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