اونلاين | yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن

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يستعد نادي النصر لخوض مباراة قوية ضد الباطن مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويلتقي نادي النصر مع الباطن على ملعب المك فهد الدولي مساء الخميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة و11:30 بتوقيت دولة الإمارات.

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ويحتل نادي النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة بينما الباطن بالمركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة وقد هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى.

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فيما يسعى النصر لحصد الثلاث نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي رسمياً لأن أي نتيجة أخرى سواء التعادل أو الخسارة سيكون في صالح الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

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وستكون مباراة النصر مع الباطن في الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية 1 HD ودوري بلس 1 HD وسيعلق عليها فهد العتيبي (KSA) + عيسى الحربين (Dawri).

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر بدون تقطيع.