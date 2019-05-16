اونلاين | تابع مباراة النصر اليوم.. مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر دوري بلس رابط ksa النصر جول

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بث مباشر الشوط الثاني النصر والباطن مباشر، بدأ النصر المباراة مهاجماً وتحقق له ما أراد عندما أحتسب الحكم ركلة الجزاء في الدقيقة 26 تصدى لها حمد لله هداف الفريق والدوري السعودي وسجل منها الهدف الأول لفريقه.

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رابط مباشر النصر والباطن مشاهدة النصر والباطن يلا شوت، ويحتل نادي النصر العالمي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نفطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه المباشر نادي الهلال صاحب ال66 نقطة، وفي حال فاز النصر سيتوج بلقب الدوري بصرف النظر عن نتيجة مباراة الهلال والشباب في نفس التوقيت.

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