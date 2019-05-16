اونلاين | GOAL: النصر بث مباشر| مباراة النصر والباطن بث مباشر كورة ستار kora hdبث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر

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بث مباشر مباراة الباطن والنصر كورة ستار كورة أون لاين النصر والباطن yalla shoot كورة جون مباراة الباطن والنصر الاسطورة بث مباشر الباطن والنصر ماتش الباطن والنصر بث مباشر، وتوافدت الجماهير العاشقة للفريق على المتجر الخاص بالنصر لشراء قمصان الفريق احتفالاً بالتتويج المنتظر وقد حقق النصر خلال اليومي السابقين حوالي 200 ألف ريال أرباح، وتنتظر الجماهير من الفريق الفوز لتحقيق البطولة رقم 8 في تاريخ النادي.

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قد شهد ملعب المباراة وصول حافلتي النصر والباطن منذ دقائق قليلة ودخولهم لغرفة الملابس الخاصة بكل منهما للاستعداد لإجراء عمليات الإحماء داخل الملعب

انطلاق المباراة بعد قليل حيث نزل لاعبو النصر ولاعبو الباطن لملعب اللقاء استعداداً لانطلاق المباراة النهائية في الدوري السعودي

انطلاق الشوط الأول من اللقاء الآن

الدقيقة 26: من ضربة جزاء، حمد الله يسجل الهدف الأول للنصر في شباك الباطن بعد أن قام حكم اللقاء بإحتساب الخطأ لصالح النصر بعد الفار.